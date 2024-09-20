Sivrihisar\'ın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

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(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kortej yürüyüşü ile başlayan gösteriler, mehteran, zeybek, folklor ve şiirlerle devam etti.

Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde ilçeyi kurtuluş coşkusu sardı. Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı Zaimağa Konağı'ndan başlayan kortej yürüyüşü, Hükümet Meydanı'ndaki kutlamalarla devam etti.

Kutlamalara Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Binbaşı Çağrı Karabörk, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Talat Yalaz, ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Dökmeci, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Sivrihisar'ın kurtuluşu, yalnızca geçmişimizin bir parçası değil, aynı zamanda bugün bizlere ilham veren bir destandır. Kurtuluş Savaşı yıllarında, vatanımızın dört bir yanı düşman işgali altındayken, Sivrihisar'ımız da bu zor dönemde büyük bir mücadele verdi. Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin ordusu ile birlikte Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır. Yazılan bu büyük destanın temelleri de Sivrihisar'da atılmıştır. Sivrihisar halkı Milli Mücadele sırasında olağanüstü bir mücadele sürdürdü. Aziz milletimizin bağımsızlık tutkusu, birlik ve beraberlik içinde hayata geçirilen fedakarlıklarla dolu bir hikaye yazdı. İşte bu hikayenin kahramanları, bugün bizlerin burada gururla andığı, geçmişin ışığını geleceğe taşıyan atalarımızdır. Bu özel gün, sadece bir zaferin kutlaması değil; aynı zamanda milli bilincimizi, birlikteliğimizi ve vatan sevgimizi tazeleme fırsatıdır. Bugün bizlere düşen görev, geçmişten aldığımız güçle, Sivrihisar'ımızı daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Değerli hemşehrilerim, her birimiz burada birer temsilciyiz. Birlikte, sevgiyle, dayanışmayla, Sivrihisar'ımızı daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmalıyız. Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğimize umutla bakmalıyız. Bugün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, onların bıraktığı mirası korumak ve geliştirmektir. Bu duygularla, Sivrihisar'ın kurtuluşunu kutluyor, başta siz değerli hemşehrilerim olmak üzere, tüm halkımızın bu anlamlı günde coşku ve gurur içinde bir arada olmasını diliyorum. Yaşasın Sivrihisar! Yaşasın Cumhuriyet! Ne mutlu Türk'üm diyene!"