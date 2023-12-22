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Sivrihisar Tanıtım Günleri Ankara'da başladı

Ankara'da düzenlenen Sivrihisar Tanıtım Günleri'nde ev hanımlarının ürettiği el sanatları sergileniyor ve yöreye ait kültür tanıtılıyor. Etkinlikte çocuklara yönelik organizasyonlar da düzenleniyor.

Sivrihisar Tanıtım Günleri Ankara\'da başladı
22.12.2023 - 17:14,  Güncelleme: 17:15
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Sivrihisar Tanıtım Günleri, Ankara'da başladı.

Bir alışveriş merkezinde organize edilen etkinlikte, atölyelerde ev hanımlarının ürettiği el sanatlarının satışı, yöreye ait kültürün tanıtımı, çocuklara yönelik organizasyonlar düzenleniyor.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine bilgi veren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "dünyanın başkenti" olarak nitelediği Sivrihisar'ın tarihi bir çınar olduğunu ifade etti.

Yüzügüllü, etkinlikte Sivrihisar'ın kültürünü ve değerlerini Ankaralılarla paylaşmak istediklerini belirterek, belediyenin sanat atölyelerinde eğitim alan kadınların, el işinden yaptığı hediyelik eşyaların stantlarda sergilendiğini ve satıldığını söyledi.

Kadınların el emeği ürünlerinin satışından ev ekonomisine de katkıda bulunduğunu ifade eden Yüzügüllü, etkinliğin Pazar gününe kadar süreceğini aktardı.

Sivrihisar'ın kültürünü, gastronomisini ve el sanatlarını yansıtan ürünlerin bulunduğu tanıtım günlerinde, çocuklara yönelik Nasreddin Hoca ve kukla gösterileri, yüz boyama, balon dağıtımı etkinlikleri yapılıyor.

Kaynak: AA
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