Sivrihisar ve Ankara Kardeş Belediyeler Oldu

(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, kardeş belediye oldu. Belediye Başkanı Halil Dökmeci, "Bundan sonraki aşamada Sivrihisar'da hemşehrilerimiz için yaptığımız ve yapacağımız olan çalışmalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mansur Yavaş'ın çok önemli katkıları olacağına inanıyorum" dedi.

Sivrihisar Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi kardeş belediye oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan teklif, meclis tarafından kabul edildi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci "Değerli hemşehrilerim Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sivrihisar Belediye'miz arasında olan kardeş şehir protokolü, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile onaylandı. Bundan sonraki aşamada Sivrihisar'da hemşehrilerimiz için yaptığımız ve yapacağımız olan çalışmalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mansur Yavaş'ın çok önemli katkıları olacağına inanıyorum. Bu doğrultuda şahsım, meclis üyelerim ve Sivrhisarlı hemşehrilerim adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mansur Yavaş'a, Genel Sekterer Yardımcımız Ahmet Mekin Tüzün'e, Dış İlişkiler Dairesi Başkanımız Ramazan Kabasakal'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.