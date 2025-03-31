Siyasi Parti Heyetlerinden Bayramlaşma

(ANKARA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi parti heyetleri bayram ziyaretleri yapıyor. TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın ve Saadet Partisi İdare Kurulu Üyesi Yakup Budak'tan oluşan heyet, DEM Parti heyetini ağırladı. DEM Parti heyetinde yer alan Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Bu ülkede hepimiz soluk alamaz hale gelmiş gibi hissediyorsak, o halde bu soluk borularını açmak, hepimizin her şeyden önce yurttaşlık görevi. Bu aidiyeti de ancak böyle kurabiliriz diye düşünüyoruz. Umalım ve dileyelim ki bir sonraki bayram buruk olmasın. Bütün bu buruklukların giderilmeye dönük somut adımlarını konuşabildiğimiz bayramlar olsun. En güzel bayram, kalıcı bir bayramın geldiği bir bayram olur" diye konuştu.

Saadet Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın ve Saadet Partisi İdare Kurulu Üyesi Yakup Budak'tan oluşan Saadet Partisi heyeti, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.

Saadet Partisi heyetinin, Genel Merkez Binası'nda ağırladığı 13'üncü heyet, DEM Parti heyeti oldu. DEM Parti'nin bayramlaşma heyetinde, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve DEM Parti Haklar ve İnançlar Komisyonu üyesi Zeyno Bayramoğlu yer aldı.

"Hakkari'den Saraçhane'ye farklı görüşten insanlar eşitlik, demokrasi istiyor"

"Bu bayram, herkes için buruk bir bayram" diyen DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, " Türkiye'de onlarca yıldır buruk bayramlar yaşıyoruz. Bayram tadında günleri arıyoruz. Böyle de tarihsel bir fırsat ile karşı karşıya Türkiye. Bu bayram vesilesiyle özellikle kurduğumuz temasları çok önemsiyoruz. Türkiye barış ve demokrasi mücadelesi arayışını yıllardır sürdüren ve ne yazık ki arzu edilen düzeye ulaşamayan bir ülke. Halbuki çokça deneyimi var. Çok büyük bir potansiyeli de var bu konuda. Yalnızca deneyimlerden yola çıkarak bazı ezberler bozulabilse, geçmişten dersler çıkarılabilse, zaten toplum yol haritasını nevruz alanlarında da Maltepe mitinginde de söylüyor. Hakkari'den, Saraçhane'ye kadar uzanan geniş bir yelpazede, farklı siyasal görüşten insanlar tüm Türkiye için özgürlük, eşitlik, demokrasi istiyor" diye konuştu.

"Hepimize sorumluluk yükleyen bir zaman diliminden geçiyoruz"

"Biz Dem Parti olarak 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'dan gelen çağrı ile birlikte, 1 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin başlattığı tokalaşma, ardından yaptığı açıklamalar, yer yer Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koymak istediği bir kararlılık iradesi olduğunu görüyoruz" diyen Doğan, şunları kaydetti:

"Bu sözlerin artık somut, ete kemiğe bürünmüş, tüm toplumun faydasının görülebileceği, herkesin beraber kazanabileceği, herkesin birlikte aynı duygularda buluşabileceği hale gelmesini çok önemsiyoruz. O nedenle bugün sizden önce de ilk kez MHP ile bayramlaştık. Bu anlamda önemli olduğunu düşünüyoruz. Farklı düşünen siyasi partilerin bir araya gelmesi, sorunları diyalog yoluyla çözmek için bir girişimde bulunması, en azından bu niyeti göstermesi, alıp bir adım daha öteye götürmek istemesi. Adalet ve Kalkınma Partisi ile de 10 yıl sonra ilk kez bir araya geldik. Bu tarihsel bir fırsat ve çok önemli bir fırsat. Aynı zamanda hepimize sorumluluk yükleyen bir zaman diliminden geçiyoruz. Bunun için siyasetçi olmamıza gerek yok. Bu ülkede hepimiz soluk alamaz hale gelmiş gibi hissediyorsak, o halde bu soluk borularını açmak, hepimizin her şeyden önce yurttaşlık görevi. Bu aidiyeti ancak böyle kurabiliriz. Umalım ve dileyelim ki bir sonraki bayram buruk olmasın. Bütün bu buruklukların giderilmeye dönük somut adımlarını konuşabildiğimiz bayramlar olsun. En güzel bayram, kalıcı bir bayramın geldiği bir bayram olur."

"Herkes sadece ateş kendi ocağına düştüğü zaman, ateşin yakıcılığına şahit oluyor"

Doğan'ın ardından konuşan Kaya ise "Bir söz vardır, 'Ateş düştüğü yeri yakar' diye. Herkes sadece ateş kendi ocağına düştüğü zaman, ateşin yakıcılığına şahit oluyor. Ama onu görmeden de komşumuza düşen ateşin de yakıcı olduğunu hissedebilmek önemli. O duygudaşlığı, empatiyi toplum sağlayabilirse zaten birçok sorunumuzu aşarız. Ama şimdiye kadar maalesef hep mağdurlar ve mağdur edenler oldu. Onlara seyirci kalanlar oldu. Bu yeni sürecin belki şöyle bir faydası oldu. İnsanlar birbirini daha iyi anlamaya başladı. Kırıntıları bile toplumda bu kadar umut oluşturuyorsa, bunun bir de ete kemiğe büründürülmesi çok daha fazla bir potansiyeli açığa çıkaracaktır. Diyalog ve uzlaşı arayışlarını önemsiyoruz. Biz de aynı şekilde Türkiye'de hangi siyasi parti olursa olsun. Toplumda, bayramda, taziyede her parti bir araya geliyor. Bizler merkezde bunu yapamazsak, toplum bizi ayıplar" ifadelerini kullandı.