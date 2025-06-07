09.15 - 14.00 - DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi genel merkezlerinde siyasi partilerin temsilcileri bayram ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
12.00 - CHP Ankara İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
22.40 - A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında ABD ile Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde karşı karşıya gelecek. (EAST HARTFORD)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
Son Dakika › Güncel › Siyasi Partiler Bayram Ziyareti Yapacak - Son Dakika
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