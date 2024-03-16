Slovakya'da muhalefetten basın özgürlüğü protestosu
Muhalefet: "(Başbakan) Fico, medyayı da kontrol etmek istiyor"
BRATİSLAVA - Slovakya'da muhalefet partileri İlerici Slovakya ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS), basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla binlerce kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenledi.
Slovakya'nın başkent Bratislava'da muhalefet partileri basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi. İlerici Slovakya ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin Başbakan Robert Fico hükümeti aleyhinde Özgürlük Meydanı'nda düzenlediği ve binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisinde hükümetin Slovakya Radyo ve Televizyonu'nu siyasallaştırmak istediği iddia edildi. Gösterisinde kalabalığa seslenen PS Başkanı Michal Simecka, devlet televizyonunun "komplocular" tarafından kontrol edilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Simecka, "Fico, bugün yeniden deniyor. Tüm otokratlar gibi, kendine ait bir propaganda sözcüsü istiyor. Medya, istihbarat, yargı, her şeyi kontrol etmek istiyor. Tabii Cumhurbaşkanlığı Sarayını da. Fakat Slovakya, Fico'dan ibaret değildir ve olmayacak" diye konuştu.
Söz konusu Slovakya olduğunda tüm Avrupa'nın demokrasinin muhafaza edilmesini umduğunu söyleyen Simecka, "Moskova ve Prag bize daha mı yakın? Slovaklar, Batı'da yaşamak istiyor" dedi.
" Hükümet, medyayı kendi sözcüsü haline getirmek istiyor"
RTVS'deki değişiklikler aleyhindeki protesto gösterisinde PS Milletvekili Zora Jaurova, "Fico, Orban'ın adımlarını izliyor ve bizi doğuya itiyor. İktidar organlarının ardından şimdi medyayı da kontrol etmek istiyor" dedi. Hükümetin medyayı "kendi sözcüsü" haline getirmek istediğini ileri süren Jaurova, Fico yönetiminin totaliter uygulamalara başvurduğunu savundu.
Protestoya destek veren oyuncu ve eski siyasetçi Magda Vasaryova ise Fico hükümetinin Slovakya'yı şahsi aparatlarına dönüştürmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Fico'nun Orban ve Kaczynski'yi kendine örnek aldığını savunan Vasaryova, "Ona medya ve sivil toplumu yok etmeyi tavsiye ediyorlar. Fico, Viktor Orban'ın yazdığı reçete üzerine hareket ediyor" ifadelerin kullandı.
"Yeni kurumun yönetim kadrosunu parlamentonun onaylaması öngörülüyor"
Slovakya Kültür Bakanı Martina Simkovicova tarafından hazırlanan bir plan, Devlet Radyo ve Televizyonu RTVS'nin yerini başka bir kuruma bırakmasını öngörüyor. Plan çerçevesinde hükümetin RTVS yerine kurmak istediği Slovak Televizyon ve Radyosu isimli yeni kurumun yönetim kadrosunu ise hükümet ve parlamentonun onaylaması öngörülüyor.
Başbakan Fico'nun yazın onaylanmasını öngördüğü tartışmalı yasa tasarısı, Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, uluslararası medya kuruluşları ve Avrupa Birliği tarafından da eleştiriliyor.
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