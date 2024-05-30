Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıdı - Son Dakika
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Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıdı

Slovenya, Filistin Devleti\'ni tanıdı

Slovenya hükümeti, Filistin Devleti'ni uluslararası hukuka ve BMGK kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıma kararı aldı. Başbakan Golob, bu kararın düşmanlıkların sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılması isteği olduğunu belirtti. İspanya, Norveç ve İrlanda da daha önce Filistin'i tanımıştı.

30.05.2024 17:13
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Slovenya hükümetinin, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldığı belirtildi.

Slovenya hükümeti bugün düzenlenen oturumunda, Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirdi.

Başbakan Robert Golob, oturumun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini söyledi.

Golob, "Bu kararın tek bir mesajı var; düşmanlıkların derhal sona ermesi ve rehinelerin derhal serbest bırakılması isteğimiz. Bu karar, İsrail Devleti'ne ve kimseye karşı bir karar değildir." dedi.

Bugünün, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm yönünde hareket edilmesi için doğru an olduğuna inandıklarını ifade eden Golob, hükümetin bugünkü kararının olumlu sonuçlanmasını ve herkese örnek olmasını diledi.

Golob, söz konusu kararı meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini ifade etti.

Slovenya Meclisinin Filistin Devleti'nin tanınması maddesini görüşmek üzere gelecek hafta toplanması bekleniyor.

Bu arada, İspanya, Norveç ve İrlanda da Filistin'i 28 Mayıs'ta resmen tanıma kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıdı - Son Dakika

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