SMO'dan Özgürlük Şafağı Operasyonu

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Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/ YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'te başlayan çatışmalar sonucu rejim karşıtı silahlı grupların, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler başladı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla hakimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istedi ve bu durum PKK/YPG'ye alan açtı.

Suriye rejiminin, kontrolü altındaki toprakları, Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahların bölgeye sevk edilmeye başlandı.

Terör örgütü PKK/YPG'nın Suriye rejim güçleri, kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat bilerek, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu, ancak bu plan SMO tarafından bozuldu.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen terör örgütünün bu adımını fark eden SMO gruplarının, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı ve hızla sahaya girdi.

Güvenlik kaynaklarına göre, SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.

Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimi ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine girmesiyle, rejim güçleri Tel Rıfat'tan çekildi.????????????