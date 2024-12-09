SMO, Münbiç'i Kontrol Altına Aldı

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(ANKARA) - Suriye Milli Ordusu (SMO), "Özgürlük Şafağı Operasyonu" kapsamında Münbiç'in batısındaki ilçenin kuzey ve batı hattından giren SMO, ilçenin kontrolünü tamamen ele geçirdi.

Suriye Milli Ordusu (SMO), 1 Aralık'ta başlayan Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatmıştı. Operasyonun 1 Aralık'ta başlatılan ilk gününde, Tel Rıfat ilçe merkezinin kontrolü, terör örgütü YPG/ PKK'nın elinden alınmıştı. Operasyon kapsamında Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındıran ve ilçenin kuzey ve batı hattından giren SMO, ilçenin kontrolünü tamamen ele geçirdi. Buna göre, ilçede mayın ve tuzaklara karşı arama-tarama faaliyetlerinin yapılmaya devam edildiği bildirildi.

Suriye'de devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı ayaklanan aralarında SMO'nun da bulunduğu muhalifler, 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 12 gün içinde 61 yıllık Baas Partis'nin yönetimine son verdi.