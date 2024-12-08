SMO, Münbiç'te Kontrolü Sağlıyor

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Güvenlik kaynakları, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu, PKK/ YPG'ye karşı Münbiç'te de sürdürdüğünü, kentin yüzde 80'inin kontrol altına alındığını bildirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bütün örgüt unsurlarını bölgeden temizlemek için operasyona devam eden SMO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu, Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'te de sürdürüyor.

Harekatta, Münbiç'in yüzde 80'ini kontrol altına alan SMO, kentin PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem karadan müdahale ediyor.