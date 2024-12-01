SMO, Tel Rıfat Operasyonu'nu Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SMO, Tel Rıfat Operasyonu'nu Sürdürüyor

SMO, Tel Rıfat Operasyonu\'nu Sürdürüyor

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin terör koridorunu engellemek için Tel Rıfat'ta ilerliyor.

01.12.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEL Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/ YPG'nin Tel Rıfat- Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor.

SMO, operasyon kapsamında Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan ve Maranaz köyleri ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdi.

SMO güçlerinin Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları bölgenin kuzey batı, kuzey doğu, doğu ve güney cephe hatlarında sürüyor.

Özgürlük Şafağı Operasyonu

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla, hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, bu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş, bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG'li terörist Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye rejim güçlerinin, kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat bilerek Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştu.

Bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. SMO, Rakka ile Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturmasına engel olmuştu.

Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimi ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine girmesiyle, rejim güçleri Tel Rıfat'tan çekildi.?????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suriye Milli Ordusu, Savaş ve Çatışma, Operasyon, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Terör, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel SMO, Tel Rıfat Operasyonu'nu Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Muhalifler, Tel Rıfat’taki Minnığ Havaalanı’nı PKKYPG terör örgütünden aldı Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı
15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
10:11 Mauro Icardi mahkemeye çıktı Mauro Icardi mahkemeye çıktı
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:49 Marmara Adası’nda Yeni Toprak Kayması Marmara Adası'nda Yeni Toprak Kayması
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 17:01:29. #1.13#
SON DAKİKA: SMO, Tel Rıfat Operasyonu'nu Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.