SMO, Tel Rıfat'ta Tünel Ele Geçirdi - Son Dakika
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SMO, Tel Rıfat'ta Tünel Ele Geçirdi

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin terör koridoruna karşı başlattığı operasyonda Zuyan'da tünel buldu.

01.12.2024 18:16
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TEL Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/ YPG'nin Tel Rıfat- Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat'ın güneyinde teröristlerden kurtarılan Zuyan köyünde onlarca metre uzunluğundaki tüneli ele geçirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Tel Rıfat'ın güneyinde sabah saatlerinde SMO tarafından başlatılan operasyonda Zuyan köyünde tünel tespit edildi.

Zuyan köyünün teröristlerden kurtarılmasının ardından ise PKK/YPG ile şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Tel Rıfat çevresindeki tünel şebekesi

Terör örgütü YPG/PKK, Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki yerleşimleri işgal etmesinin ardından sivil yerleşimlerde ve cephe hatlarında hedef alınmadan kolayca hareket edebilmek için tünel kazma çalışmalarını başlatmıştı.

Zuyan'da tespit edilen tünel de AA'nın 2022'de bir kısmını haritalandırdığı Tel Rıfat ilçe merkezini çevreleyip merkezi bazı yerleşimleri bağlayan tünel şebekesinin bir parçası.

Terör örgütü, işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ilçesinde kazdığı tünel ağlarını gizlemek, cephe hatlarına silah taşımak ve muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri hedef almak için kullanıyor.

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alan Tel Rıfat ilçe merkezini çevreleyen tünellerin tespit edilebilen kısmı en az 30 kilometre. Tünellerin genişliği 1,5 metreyi, yüksekliği ise 2-2,2 metreyi buluyor.

Özgürlük Şafağı Operasyonu

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla hakimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istedi ve bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuş, bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmış ve hızla sahaya girmişti.

SMO, operasyon sırasında askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı alarak PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç hattını kesmişti.

SMO ayrıca Türkiye'ye 13 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle stratejik öneme sahip Minnığ Havalimanı'nı ele geçirmişti.

Kaynak: AA

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