Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı İki Çocuğun Hayatına Mal Oldu - Son Dakika
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Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı İki Çocuğun Hayatına Mal Oldu

Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı İki Çocuğun Hayatına Mal Oldu

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 11 yaşındaki Bünyamin ve 14 yaşındaki Nurullah Polat hayatını kaybetti, anne ve diğer iki çocuk tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.12.2024 16:30  Güncelleme: 16:32
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KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bünyamin (11) ile kardeşi Nurullah Polat (14) hayatını kaybetti, anne ve diğer 2 çocuğu tedavi altına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Alınteri Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. N.P. ve çocuklarından haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen anne N.P. ve 4 çocuğu, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan aile bireylerinden Bünyamin ve Nurullah Polat kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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