Şoför, Kucağında Çocukla Otobüs Kullandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait kent içi ulaşımda kullanılan halk otobüsünün şoförü, kucağında çocukla araç kullandı.
Tepebaşı ilçesindeki Yaşamkent istikametinde hizmet veren 74 numaralı otobüste, şoförün kucağındaki çocukla araç kullanması bir yolcu tarafından kayda alındı.
Cep telefonuyla çekilen kayıtlarda emniyet kemeri de takmayan şoförün kucağındaki çocukla ilerlerken, "Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti" ifadelerini kullanması yer alıyor.
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