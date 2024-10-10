İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası nedeniyle polis tarafından yakalandı.
Anık hakkında İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zimmet suçlamasıyla görülen davada 5 yıl hapis cezası verilmesi ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesinin kararı onamasının ardından yakalama kararı çıkarıldı.
Gaziemir'de bir adreste polis ekiplerince yakalanan Anık'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Celil Anık, 2005 yılından bu yana İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığını yürütüyor.
Son Dakika › Güncel › Şoförler Odası Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?