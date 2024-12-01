Sofya'da Astronotlarla Etkinlik

SOFYA, 1 Aralık (Xinhua) -- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen "Astronotlarla Söyleşi" etkinliği sırasında video bağlantısı aracılığıyla konuşan Shenzhou-19 mürettebatlı uzay misyonunun üyeleri Cai Xuzhe (ekranın ortasında), Song Lingdong (ekranın sağında) ve Wang Haoze (ekranın solunda), 30 Kasım 2024.
Çin'in Shenzhou-19 mürettebatlı uzay misyonunda görevli 3 astronot cumartesi günü video bağlantısı aracılığıyla Bulgar gençlerle bağlantı kurarak uzay araştırmaları konusundaki deneyimlerini paylaştı ve Tiangong uzay istasyonundaki yaşamla ilgili soruları yanıtladı. (Fotoğraf: Marian Draganov/Xinhua)
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