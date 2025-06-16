Sofya'da 'Harikaların Diplomasisi' Sergisi - Son Dakika
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Sofya'da 'Harikaların Diplomasisi' Sergisi

16.06.2025 23:01
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Sofya'da Türkiye ve Bulgaristan'ın tarihi kültürel eserleri tanıtıldı, kültürel diplomasi vurgulandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen "Harikaların Diplomasisi" fotoğraf sergisinde Bulgaristan ile Türkiye'nin en eski tarihi-kültürel eserlerinin tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ve Bulgaristan Kültürel Miras Derneği işbirliğinde bir otelde düzenlenen etkinlikte, büyükelçiler, milletvekilleri, belediye başkanları, bilim camiası, üniversite, turizm sektörü, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileri hazır bulundu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, açılışta yaptığı konuşmasında, "Bu akşam, ortak tarihimizin en eski köklerine odaklanacağız." dedi.

Kültürel turizmin önemini vurgulayan Uyanık, şunları kaydetti:

"Turizm gerçekten, halklarımızın birbirlerine olan ilgisinin açık bir yansımasıdır. Geçen yıl, 3 milyondan fazla Bulgaristan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti ve 2,3 milyon Türk vatandaşı Bulgaristan'a geldi. Bu rakamlar her şeyi anlatıyor. Ancak rakamların ötesinde, bu rakamlar artan bağları ve dostluğu da gösteriyor. Bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz."

Mevlana Celaleddin Rumi'nin, "Harabelerde hazine umudu vardır" sözlerini anımsatan Kültürel Miras Derneği Başkanı Slavka Bozukova da "Son yıllarda her iki ülkede de arkeolojik kazılarla birçok dünya hazinesi ortaya çıkarılmıştır." diye konuştu.

Bozukova, "Her iki ülkede yapılan kazılar, dünyaya ilk toplulukları, ilk şehirleri, ilk teknolojileri ve son derece önemli bir şeyi kazandırdı: Avrupa'nın yerleşim sürecinin izlerini ortaya çıkardı." ifadesini kullandı.

İki ülkenin benzersiz kültürel mirasının Türkiye ve Bulgaristan'ı dünya turizm destinasyonları olarak yeniden konumlandırmasını sağlayacağını kaydeden Bozukova, "Kültürel diplomasi ikili ilişkilerimiz için yeni fırsatlar açacak." dedi.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Grozdan Karacov, "Bu etkinlik, bizi sadece ortak fikirler etrafında değil, ortak değerler, kültür, seyahat ve iki komşu ülke arasındaki derin bağlar etrafında bir araya getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Kültürün kapılar açtığına inanıyorum." diyen Bulgaristan Kültür Bakanı Mariyan Baçev de şunları aktardı:

"Kültür, köprüler kurar, sadece ötekini tanımamıza değil onu anlamamıza, tıpkı onun bizim dünyamıza girdiği gibi bizim de onun dünyasına girmemize yardımcı olur. Bugünkü etkinlik de bunun bir kanıtı. Sergi, eserler, dijital el yazmaları, müzik, dans, buradaki her şey bir mesaj taşıyor."

Etkinlikte, Bulgaristan Bilimler Akademisi'nden (BAN) Prof. Vassil Nikolov ve Doçent Hristo Popov ile İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Necmi Karul, Bulgaristan ve Türkiye'deki arkeolojik çalışmaların en simgesel keşiflerini tanıttı.

Prof. Karul, Türkiye'nin Şanlıurfa ilindeki Göbeklitepe ve Karahantepe'deki kazı alanlarını kapsayan "Taş Tepeler" projesi ile ilgili bilgi verdi.

Programın devamında Türk ve Bulgar folklor grupları dans ve şarkılarıyla sahne aldı.

Sergi salonu girişinde ayrıca konukların ilgi ile karşıladığı bir ebru sanatı tanıtımı da yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sofya'da 'Harikaların Diplomasisi' Sergisi - Son Dakika

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