Sofya Opera İstanbul'da 'Elektra' ile Sahne Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sofya Opera İstanbul'da 'Elektra' ile Sahne Alacak

Sofya Opera İstanbul\'da \'Elektra\' ile Sahne Alacak
29.05.2025 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16. İstanbul Opera ve Bale Festivali, Sofya Opera ve Balesi'ni Richard Strauss'un 'Elektra' ile ağırlıyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB) düzenlediği "16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali", Sofya Opera ve Balesi'ni ağırlayacak.

Topluluk, güçlü kadrosu ve farklı sahne prodüksiyonlarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan gelen topluluk, Richard Strauss'un eseri "Elektra" operasını izleyicilerin beğenisine sunacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, "Elektra" operasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserin müzikal anlamda oldukça derinlikli olduğunu söyledi.

"Festivalimizi renklendirmesi çok değerli"

Sahneleme ve yazılma biçimi olarak da çok farklı bir tarzı olduğunu belirten Akgün, "O yüzden Richard Strauss'un repertuvarımızda olması ve festivalimizi renklendirmesi çok değerliydi." dedi.

Akgün, eserde Elektra'nın babası Agamemnon'un intikamını almak istediğini dile getirerek. "Aslında bir intikam hikayesi. Mitolojik bir hikaye. Bizim için önemli olan tarafı gerçekten seyircimizi Richard Strauss'la bir araya getirmek ve Sofya Devlet Operası'nı burada ağırlamak." dedi.

Sofya Devlet Operası'nın Wagner, Strauss ve özellikle Alman müziği üzerine çalışmaları olduğunun altını çizen Akgün, "Dünyaya meydan okuyan ve kısıtlı şartları içerisinde bile olsa çok doğru bir sistemle Alman repertuvarını kendi sanatçılarına ve halkına nitelikli bir şekilde sunma gibi bir çabaları var. Bu çok önemli ve yeni dünya içerisinde de çok değerli bir şey." ifadelerini kullandı.

Eserde Elektra'nın intikamı ve maceraları ele alınıyor

Caner Akgün, Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'ne seyirci ilgisinin yoğun olduğunu vurgulayarak, çok güzel geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Eserin rejisörlüğünü Plamen Kartaloff'un üstlendiğini sözlerine ekleyen Akgün, eserin Yunan trajedisini işlediğini, Elektra'nın intikamı, maceralarını, operanın sonuna kadar karakteri terk etmeyen bir duygusallığı taşıdığını kaydetti.

Akgün festival kapsamında ayrıca St. Petersburg'dan gelen Eifman Balesi'nin "Anna Karenina" eserini yorumlayacağına da dikkati çekti.

Hugo von Hofmannsthal tarafından kaleme alınan eserin librettosu, Sophokles'in klasik tragedyasından uyarlandı. Bestesine ise Richard Strauss imza attı. Eserin rejisörlüğünü de Plamen Kartaloff üstleniyor.

Sofya Opera ve Balesi Orkestrası'nı da sahnede şef Evan-Alexis Christ yönetecek. Eserin koreografisini Fredy Franzutti, kostüm tasarımlarını Leo Kulash, dekorlarını Sven Jonke ve ışık tasarımını Andrej Hajdinjak hazırladı.

Temsilde "Klytaemnestra" rolünü Gergana Rusekova, "Elektra"yı Lilia Kehayova, "Chryzothemis"i Tsevetana Bandalovska, "Orest"i Atanas Mladenov ve "Aegisth" rolünü ise Daniel Ostretsov canlandırıyor.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Opera Ve Balesi, Kültür Sanat, Etkinlik, istanbul, Festival, Elektra, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Sofya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sofya Opera İstanbul'da 'Elektra' ile Sahne Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlatıldı: Tesislere idrarını yaptı Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlatıldı: Tesislere idrarını yaptı
Yok böyle transfer Galatasaray’dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Resmen evcil hayvan oldular Denize giren kadının eşyalarını domuz çaldı Resmen evcil hayvan oldular! Denize giren kadının eşyalarını domuz çaldı
Yeşil ışığı yaktı Galatasaray’a Osimhen’i bile unutturacak yıldız geliyor Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Bolu’da gece meydana gelen deprem anı kamerada Bolu'da gece meydana gelen deprem anı kamerada
Pizzacıda Sultan’ı öldüren sanığa ceza yağdı Duruşmada gergin anlar Pizzacıda Sultan'ı öldüren sanığa ceza yağdı! Duruşmada gergin anlar
Kurtulmuş’tan Bahçeli’ye ziyaret Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret
Ambulans görevlisi, ölen kadının evinden para çaldı Ambulans görevlisi, ölen kadının evinden para çaldı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

08:52
Altında şok hareketlilik Piyasa fena sarsıldı
Altında şok hareketlilik! Piyasa fena sarsıldı
08:10
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin
08:10
İzmir’de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
08:05
ABD Mahkemesi, Trump’ın tarife kararlarını iptal etti
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti
03:23
Kanun teklifi Komisyon’dan geçti Trafik cezaları artırılıyor
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor
14:30
Avustralya’nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif
Avustralya'nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif
14:22
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti’den yalanlama
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama
14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:19
Herkes ekran başına Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
13:49
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi Son hali olay oldu
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 09:36:27. #7.11#
SON DAKİKA: Sofya Opera İstanbul'da 'Elektra' ile Sahne Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.