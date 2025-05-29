Sofya Opera İstanbul\'da \'Elektra\' ile Sahne Alacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB) düzenlediği "16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali", Sofya Opera ve Balesi'ni ağırlayacak.

Topluluk, güçlü kadrosu ve farklı sahne prodüksiyonlarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan gelen topluluk, Richard Strauss'un eseri "Elektra" operasını izleyicilerin beğenisine sunacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, "Elektra" operasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserin müzikal anlamda oldukça derinlikli olduğunu söyledi.

"Festivalimizi renklendirmesi çok değerli"

Sahneleme ve yazılma biçimi olarak da çok farklı bir tarzı olduğunu belirten Akgün, "O yüzden Richard Strauss'un repertuvarımızda olması ve festivalimizi renklendirmesi çok değerliydi." dedi.

Akgün, eserde Elektra'nın babası Agamemnon'un intikamını almak istediğini dile getirerek. "Aslında bir intikam hikayesi. Mitolojik bir hikaye. Bizim için önemli olan tarafı gerçekten seyircimizi Richard Strauss'la bir araya getirmek ve Sofya Devlet Operası'nı burada ağırlamak." dedi.

Sofya Devlet Operası'nın Wagner, Strauss ve özellikle Alman müziği üzerine çalışmaları olduğunun altını çizen Akgün, "Dünyaya meydan okuyan ve kısıtlı şartları içerisinde bile olsa çok doğru bir sistemle Alman repertuvarını kendi sanatçılarına ve halkına nitelikli bir şekilde sunma gibi bir çabaları var. Bu çok önemli ve yeni dünya içerisinde de çok değerli bir şey." ifadelerini kullandı.

Eserde Elektra'nın intikamı ve maceraları ele alınıyor

Caner Akgün, Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'ne seyirci ilgisinin yoğun olduğunu vurgulayarak, çok güzel geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Eserin rejisörlüğünü Plamen Kartaloff'un üstlendiğini sözlerine ekleyen Akgün, eserin Yunan trajedisini işlediğini, Elektra'nın intikamı, maceralarını, operanın sonuna kadar karakteri terk etmeyen bir duygusallığı taşıdığını kaydetti.

Akgün festival kapsamında ayrıca St. Petersburg'dan gelen Eifman Balesi'nin "Anna Karenina" eserini yorumlayacağına da dikkati çekti.

Hugo von Hofmannsthal tarafından kaleme alınan eserin librettosu, Sophokles'in klasik tragedyasından uyarlandı. Bestesine ise Richard Strauss imza attı. Eserin rejisörlüğünü de Plamen Kartaloff üstleniyor.

Sofya Opera ve Balesi Orkestrası'nı da sahnede şef Evan-Alexis Christ yönetecek. Eserin koreografisini Fredy Franzutti, kostüm tasarımlarını Leo Kulash, dekorlarını Sven Jonke ve ışık tasarımını Andrej Hajdinjak hazırladı.

Temsilde "Klytaemnestra" rolünü Gergana Rusekova, "Elektra"yı Lilia Kehayova, "Chryzothemis"i Tsevetana Bandalovska, "Orest"i Atanas Mladenov ve "Aegisth" rolünü ise Daniel Ostretsov canlandırıyor.