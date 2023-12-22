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Söğütlü'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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Söğütlü'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına Kaymakam Cevat Gün de katıldı. Gün, kampanyaya geniş bir katılım olduğunu belirterek vatandaşları kan bağışı yapmaya çağırdı. Ayrıca, düzenli kan bağışında bulunanlara belgeleri takdim edildi.

Söğütlü\'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
22.12.2023 - 09:19,
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay tarafından düzenlenen etkinlikte Kaymakam Cevat Gün, Kızılay otobüsünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra kan bağışında bulunan Gün, kampanyaya, kurum müdürlerinden, memurlardan, muhtarlardan vatandaşlara kadar çok geniş katılımın olduğunu söyledi.

Kanın acil değil, her zaman ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gün, vatandaşların kan bağışı yapmalarını istedi.

Türk Kızılay çalışanlarını da tebrik eden Gün, düzenli kan bağışında bulunanlara belgelerini takdim etti.

Kaynak: AA
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Sakarya, Kızılay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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