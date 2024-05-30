Söğütlü'de düzenlenen çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Söğütlü'de düzenlenen çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Söğütlü\'de düzenlenen çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde düzenlenen okul öncesi çocuk şenliği, çeşitli oyun ve aktivitelerle renkli bir şekilde gerçekleşti. Kaymakam Cevat Gün, çocukların geleceklerinin önemine vurgu yaparken, Belediye Başkanı Selçuk Kurt ise çocukların parklarda rahat oynaması için tedbirler aldıklarını belirtti. Şenlikte yapılan halat çekme ve çuval yarışmaları ise renkli görüntüler oluşturdu.

30.05.2024 13:57
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde düzenlenen okul öncesi çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Remzi Bölükbaşı Oyun Sokağı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Cevat Gün, çocukların gelecekleri, ailelerin yaşam kaynağı olduğunu belirterek, ana sınıfından üniversiteye kadar yakından takip edilmeleri gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Selçuk Kurt da çocukların parklarda rahat oynaması için tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı şenlikte, halat çekme ve çuval yarışmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklar, etkinlik süresince çeşitli oyun ve aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Söğütlü'de düzenlenen çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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