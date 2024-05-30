Söğütlü\'de düzenlenen çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde düzenlenen okul öncesi çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Remzi Bölükbaşı Oyun Sokağı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Cevat Gün, çocukların gelecekleri, ailelerin yaşam kaynağı olduğunu belirterek, ana sınıfından üniversiteye kadar yakından takip edilmeleri gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Selçuk Kurt da çocukların parklarda rahat oynaması için tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı şenlikte, halat çekme ve çuval yarışmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklar, etkinlik süresince çeşitli oyun ve aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.