Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Yıldız, Belediye Başkanı Selçuk Kurt\'u ziyaret etti

Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Yıldız, Belediye Başkanı seçilen Selçuk Kurt'a ziyarette bulundu.
Yıldız, yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Kurt'a "hayırlı olsun" dileklerini iletti.
Başkan Kurt'un esnaflıktan geldiği için sıkıntıları bildiğini ifade eden Yıldız, "Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelip yapacağımız ortak projelerimizi değerlendireceğiz." dedi.
İlçe ve beldelerde esnaflık yapmanın zor olduğuna değinen Başkan Kurt da "Esnaf, vatandaşların parası olsun olmasın, ihtiyaçlarını gören kişilerdir. Esnaf arkadaşlarımız ilçemizin lokomotifidir. Bizler de belediye olarak esnaf arkadaşlarımıza imkanlarımız dahilinde her zaman yardımcı olacağız. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Doski Vadisi'nde yer alan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yolunda 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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