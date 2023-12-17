 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Söke'de kaza: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Söke'de kaza: 7 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve devrildi. Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Söke\'de kaza: 7 kişi yaralandı
17.12.2023 - 21:03,
Abone Ol

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağarası istikametinde seyir halinde olan İ.Y. idaresindeki 09 RS 901 plakalı otomobile, N.Y. idaresindeki 09 S 6161 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlanarak devrildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan G.N.T, H.Y, T.Y, T.Y. ve Y.A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları alandan kurtarıldı. Biri çocuk 7 yaralı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bağarası, İtfaiye, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'de kaza: 7 kişi yaralandı - Son Dakika


21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47
Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu

Son Dakika
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 22:00:38. #1.13#
SON DAKİKA: Söke'de kaza: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement