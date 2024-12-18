Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Söke- Milas Karayolu Bağarası Kavşağı'nda, Hilali T. yönetimindeki 09 AEC 859 plakalı cip ile Nejat Ö. idaresindeki 65 NV 698 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araç sürücüleriyle araçlarda yolcu olarak bulunan Gülsüm T, Keziban Ö. ve Cesim Ö. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Söke'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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