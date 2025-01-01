Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
V.İ. yönetimindeki 09 AKK 857 plakalı otomobil, Söke- Kuşadası kara yolu Ağaçlı mevkisinde A.S. idaresindeki 09 R 3700 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Y.Ş, S.Ş. ve C.Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Söke'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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