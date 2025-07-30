Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.Y'nin (43) evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 181 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 2 sentetik uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 280 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.