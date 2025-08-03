Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.B.K'nin (24) evine baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 245 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 12 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.B.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
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