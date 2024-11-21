Söke'de Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Söke'de Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Söke\'de Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi, kedi ve kuş kurtarılamadı.

21.11.2024 02:46
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Konak Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binanın 3. katında mahsur kalan 4 kişi, bir kedi ve bir kuşu tahliye etti.

Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta ayakta tedavi edildi.

İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen kedi ve kuşa da bir süre oksijen vererek kalp masajı yaptı.

Ekiplerin bu müdahalesine rağmen kedi ve kuş kurtarılamadı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Olayda, yangının çıktığı daire kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA

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