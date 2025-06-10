Sol Grup'tan İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Avrupa Parlamentosundaki (AP) Sol grup, İsrail tarafından alıkoyulan mensupları Fransız milletvekili Rima Hassan'a yönelik muamelenin dokunulmazlığının ihlali olduğunu vurgulayarak, Avrupa Birliğini (AB) İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı.

Sol gruptan yapılan yazılı açıklamada, dün gece erken saatlerde Madleen gemisinin Usdud (Aşdod) Limanı'na vardığı ve mürettebatın Tel Aviv-Ben Gurion Havaalanı'ndaki gözaltı merkezine transfer edildiği ifade edildi.

Açıklamada, mürettebatın avukatlarıyla kısa bir görüşmenin ardından İsrailli yetkililerin önüne çıkarıldığı, burada kendilerine ülke topraklarına yasa dışı olarak girdikleri iddiasının yöneltildiği belirtildi.

Daha sonra mürettebattan derhal sınır dışı edilmelerini ve daha sonra 100 yıllık giriş yasağı uygulanmasıyla sonuçlanacak bir belgeyi imzalamalarının istendiği, 12 kişiden dördünün kişisel sebeplerle imzaladığı ancak Hassan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin ise bunu "yasa dışı bir tutuklama ve gözaltını meşrulaştırma girişimi" olarak gördükleri gerekçesiyle imzalamadığı aktarıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özgürlük Filosu, Gazze'ye tamamen yasal bir insani misyon yürütürken uluslararası sularda durduruldu. Yaklaşık 16 ay önce verilen Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ara kararı uyarınca, İsrail temel hizmetlerin ve insani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür. Bunun engellenmesi uluslararası hukukun doğrudan ihlalidir ve Rima Hassan'ın durumunda, tutuklanması ve gözaltında tutulması aynı zamanda parlamenter dokunulmazlığının ihlali anlamına gelir."

İsrail'e yaptırım çağrısı

Açıklamada ayrıca Sol grubun başkanı Manon Aubry'nin şu ifadelerine yer verildi:

"İsrail hükümeti, Rima Hasan ve Özgürlük Filosu mürettebatına kabul edilemez koşullar dayatmaya çalışıyor. Onlar derhal, koşulsuz olarak serbest bırakılmalı ve Gazze'deki katliama ve soykırıma son vermek için elimizdeki tüm kaldıracı kullanmalıyız."

Aubry, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınması ve İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.