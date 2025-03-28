SOL Parti'den Maltepe Mitingi Çağrısı

(İSTANBUL) SOL Parti, yarın Maltepe'de düzenlenecek "Büyük Maltepe Mitingi'ne" kitlesel katılım sağlanacağını açıkladı. Konuya ilişkin SOL Parti'den yapılan çağrıda, "İrademiz için, geleceğimiz için, özgürlüğümüz için saltanata karşı yürüyoruz. Tek adama karşı hep beraber yürüyoruz" denildi.

Son aylarda artan operasyon, gözaltı ve tutuklamalara karşı, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'ta başlayan gösterilerde İstanbul Saraçhane Meydanı yüz binlerce kişinin katılımına tanıklık etmişti. Yarın ise Maltepe'de bir miting düzenlenecek. CHP'nin öncülük ettiği "Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük", "Büyük Maltepe Mitingi"ne birçok siyasi parti, gençlik, sendika, demokratik kitle örgütü katılacağını duyurdu.

"Milli iradeye darbeye karşı..."

Mitinge ilişkin CHP'nin sosyal medya hesabından da "Millet iradesine darbeye karşı milyonlar olarak bir araya geliyoruz. 15,5 milyonun kararıyla Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük için buluşuyoruz! Türk bayrağımızı al, gel. Beraberken çok daha güçlüyüz" paylaşımı yapıldı.

SOL Parti: "Özgürlüğümüz için saltanata karşı"

SOL Parti de mitinge kitlesel katılım sağlanacağını duyurdu. SOL Parti çağrısında, "İrademiz için, geleceğimiz için, özgürlüğümüz için saltanata karşı yürüyoruz. Tek adama karşı hep beraber yürüyoruz" denildi. Alana kortej şeklinde yürüyerek girecek olan SOL Parti saat 11.00'da Maltepe'de buluşma çağrısı yaptı.