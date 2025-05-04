(ANKARA) - SOL Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınadı. Partiden yapılan açıklamada, "Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu provokatif saldırılar karşısında dayanışma içinde olacağımızı bildiriyoruz" denildi.
SOL Parti'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cenaze sırasında yapılan saldırı tüm toplumsal muhalefete yönelik nefret ve linç kültürürünü yaratan tek adam rejiminin karanlığıdır. Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu provokatif saldırılar karşısında dayanışma içinde olacağımızı bildiriyoruz."
Son Dakika › Güncel › SOL Parti'den Özgür Özel'e Destek - Son Dakika
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