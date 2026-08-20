SOL Parti'den Tarikat Uyarısı - Son Dakika
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SOL Parti'den Tarikat Uyarısı

SOL Parti\'den Tarikat Uyarısı
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SOL Parti, son tarikat operasyonlarının iktidarın toplumu yeniden düzenleme çabası olduğunu belirtti.

(ANKARA) - SOL Parti, bazı tarikatlara yönelik son operasyonların, iktidarın toplumun ve devletin tüm alanlarını kendi siyasal ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenleme sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Siyasal İslamcı rejim, aynı zamanda bir tarikatlar iktidarıdır" açıklamasını yaptı.

SOL Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan "İstisnası yok, tarikatlar-cemaatler kapatılsın" başlıklı açıklamada, "rejimin, toplumun ve devletin tüm alanlarını kendi siyasal ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlemeye çalıştığı" ifade edildi.

"Bazı tarikatlara yönelik son operasyonlar da bu sürecin bir parçası olarak değerlendirilmeli" denilen açıklamada, rejimin kendisine bağlı olmayan ya da denetimi dışında kalan bazı tarikatlara yönelik müdahalelerinin, muhalefete yönelik yeni müdahale alanları yaratmak için de kullanıldığı kaydedildi.

"Bu durum, bir yandan rejimin kendi içindeki güç ilişkilerini yeniden düzenlediğini, diğer yandan Türkiye'nin nasıl bir tarikatlar ve cemaatler ağıyla kuşatıldığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, "Siyasal İslamcı rejim, aynı zamanda bir tarikatlar iktidarıdır" ifadesi kullanıldı.

Kamu kaynaklarıyla büyütülen tarikat ve cemaatlerin devletin bütün kademelerinde etkin hale geldiğine; yargıdan emniyete, eğitimden sağlığa kadar toplumun ve devletin çeşitli alanlarını kuşattığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullar, yurtlar ve hastaneler işleten, turizmden ticarete kadar birçok alanda şirketler kurarak büyük servetler biriktiren bu yapılar, yalnızca ekonomik güç odakları değildir. Aladağ'da kaybettiğimiz 11 kız çocuğunun acısı hafızalarda tazedir. Türkiye'nin içine sürüklendiği İslamcı rejimden kurtuluş mücadelemiz, tarikat ve cemaat kuşatmasına karşı laikliği yeniden kazanma mücadelesidir."

Kaynak: ANKA

Sol Parti, Güncel, Son Dakika

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