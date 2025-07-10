Solhan\'da 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Solhan Hükümet Konağı girişinde açılan fotoğraf sergisinde, AA muhabir ve foto muhabirlerinin darbe girişimi günü ve sonrasında çektiği fotoğraflar da bulunuyor.

Sergi, 15 Temmuz'a kadar gezilebilecek.