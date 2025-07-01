Solhan Kaymakamı Adnan Doğan Göreve Başladı

Bingöl'ün Solhan Kaymakamlığına atanan Adnan Doğan görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Solhan Kaymakamı olarak atanan Doğan, Kaymakamlık binası önünde kurum personelleri tarafından karşılandı.
Daha sonra makamına geçen Doğan, kurum amirlerinden ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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