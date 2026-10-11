Solomon Adaları\'nda mahsur kalan 73 yolcu için kurtarma çalışmaları sürüyor

SİDNEY, 11 Ekim (Xinhua) -- Solomon Adaları'nda motor arızası nedeniyle MV Awka adlı gemide mahsur kalan 73 yolcunun kurtarılması için çalışmalar sürerken yolculara temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması amacıyla uçak ve gemiler seferber edildi.

Solomon Adaları Yayın Kurumu'nun (SIBC) cumartesi günkü haberine göre, gemi Temotu eyaletindeki Anuta Adası'ndan Vanikoro Adası'na seyir halindeyken cuma günü yerel saatle 07.00 sıralarında yardım çağrısında bulundu. Gemide mürettebat hariç 73 yolcunun bulunduğu belirtildi.

Habere göre, geminin sert hava ve dalgalar nedeniyle açık denizde sürüklenmesi, gemideki yolcuların durumu konusunda endişelere yol açtı.

Temotu Eyaleti Başbakanı Stanley Tehiahua yaptığı açıklamada, Fransa, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın gönderilen yardım çağrısını aldığını ve gıda, içme suyu ile tıbbi malzeme sağlanması dahil yardım teklifinde bulunduğunu söyledi.