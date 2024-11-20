SOLOTÜRK Gelibolu'da Uçacak

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla 26 Kasım'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Çanakkale Valiliğinden yapılan duyuruda, Gelibolu'nun kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yapacağı belirtildi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011 yılında aslına uygun yaptırılan TCG Nusret Gemisi'nin 10.00-17.00 saatlerinde ziyarete açılacağı belirtildi.