Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK'ün kokpit içi görüntülerini paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uçakların kokpit içine yerleştirilen kameralarca kaydedilen görüntülerine yer verildi.
Görüntülerde, SOLOTÜRK pilotlarının uçuş esnasında yaptığı manevraların farklı açıdan kayda alındığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › SOLOTÜRK'ün İstanbul semalarında gösteri uçuşu görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
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