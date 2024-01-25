 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Somali'de 2,9 Milyon Kişi Ülke İçinde Yerinden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Somali'de 2,9 Milyon Kişi Ülke İçinde Yerinden Oldu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2023 yılında Somali'de sel, çatışma veya güvensizlik ve kuraklık nedeniyle yaklaşık 2,9 milyon kişinin ülke içinde yerinden olduğunu açıkladı. UNHCR, bu kişilerin yüzde 57'sinin sel, yüzde 25'inin çatışma ya da güvensizlik, yüzde 18'inin ise kuraklık nedeniyle yerinden olduğunu kaydetti. Ülkenin pek çok bölgesi çatışma ve güvensizlik nedeniyle erişilemez durumda olduğu belirtilen raporda, on yıllardır süren çatışma ve güvensizlik, siyasi gerilimler, aşiret dinamikleri ve iklim değişikliğinin ise benzeri görülmemiş bir insani krize yol açtığı ifade edildi.

Somali\'de 2,9 Milyon Kişi Ülke İçinde Yerinden Oldu
25.01.2024 - 13:08,
Abone Ol

MOGADİŞU, 25 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2023 yılında Somali'de sel, çatışma veya güvensizlik ve kuraklık nedeniyle yaklaşık 2,9 milyon kişinin ülke içinde yerinden olduğunu açıkladı.

UNHCR, bu kişilerin yüzde 57'sinin sel, yüzde 25'inin çatışma ya da güvensizlik, yüzde 18'inin ise kuraklık nedeniyle yerinden olduğunu kaydetti.

UNHCR, Salı gecesi yayımladığı son faaliyet raporunda, "Ülkenin pek çok bölgesi çatışma ve güvensizlik nedeniyle erişilemez durumda" ifadesini kullandı.

Raporda Somali'deki faaliyet ortamının karmaşık olduğu, on yıllardır süren çatışma ve güvensizlik, siyasi gerilimler, aşiret dinamikleri ve iklim değişikliğinin ise benzeri görülmemiş bir insani krize yol açtığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

BM Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Birleşmiş Milletler, Somali, Güvenlik, Doğal Afetler, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de 2,9 Milyon Kişi Ülke İçinde Yerinden Oldu - Son Dakika


18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08
Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması

Son Dakika
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59 Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere "hazırlık yapın" çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:08:46. #1.12#
SON DAKİKA: Somali'de 2,9 Milyon Kişi Ülke İçinde Yerinden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement