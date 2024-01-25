Somali\'de 2,9 Milyon Kişi Ülke İçinde Yerinden Oldu

MOGADİŞU, 25 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2023 yılında Somali'de sel, çatışma veya güvensizlik ve kuraklık nedeniyle yaklaşık 2,9 milyon kişinin ülke içinde yerinden olduğunu açıkladı.

UNHCR, bu kişilerin yüzde 57'sinin sel, yüzde 25'inin çatışma ya da güvensizlik, yüzde 18'inin ise kuraklık nedeniyle yerinden olduğunu kaydetti.

UNHCR, Salı gecesi yayımladığı son faaliyet raporunda, "Ülkenin pek çok bölgesi çatışma ve güvensizlik nedeniyle erişilemez durumda" ifadesini kullandı.

Raporda Somali'deki faaliyet ortamının karmaşık olduğu, on yıllardır süren çatışma ve güvensizlik, siyasi gerilimler, aşiret dinamikleri ve iklim değişikliğinin ise benzeri görülmemiş bir insani krize yol açtığı belirtildi.