 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Somali'de Eş-Şebab elebaşı öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Somali'de Eş-Şebab elebaşı öldürüldü

Somali'de düzenlenen hava operasyonunda Eş-Şebab terör örgütünün elebaşlarından Maalim Ayman'ın öldürüldüğü açıklandı. Ayman, Somali ve komşu ülkelerde planlanan saldırılarla suçlanıyordu. Operasyonu düzenleyen Somali ordusu ve ABD, Ayman'ın yerini bildirenlere 10 milyon dolar ödül vereceğini duyurmuştu.

Somali\'de Eş-Şebab elebaşı öldürüldü
21.12.2023 - 22:17,
Abone Ol

Somali'de, Eş-Şebab terör örgütüne yönelik hava operasyonunda örgütün elebaşlarından Maalim Ayman'ın öldürüldüğü bildirildi.

Somali Genelkurmay Başkanı İbrahim Şeyh Muhyiddin, basına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Juba bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Muhyiddin, ABD birlikleri ve Somali ordusu tarafından 17 Aralık'ta düzenlenen ortak hava operasyonunda, Eş-Şebab örgütünün elebaşlarından Ayman'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Ayman, Somali ve komşu ülkelerde çok sayıda saldırıyı planlamakla suçlanıyordu.

Ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab'a yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenleyen Somali ordusu ve ABD, Ayman'ın yerini söyleyenler için 10 milyon dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Somali, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab elebaşı öldürüldü - Son Dakika


21:41
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08
DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:31
Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
19:23
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek

Son Dakika
21:41 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35 Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14 Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08 DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54 AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:31 Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
19:23 Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek
19:19 Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 22:18:03. #1.12#
SON DAKİKA: Somali'de Eş-Şebab elebaşı öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement