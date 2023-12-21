Somali\'de Eş-Şebab elebaşı öldürüldü

Somali'de, Eş-Şebab terör örgütüne yönelik hava operasyonunda örgütün elebaşlarından Maalim Ayman'ın öldürüldüğü bildirildi.

Somali Genelkurmay Başkanı İbrahim Şeyh Muhyiddin, basına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Juba bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Muhyiddin, ABD birlikleri ve Somali ordusu tarafından 17 Aralık'ta düzenlenen ortak hava operasyonunda, Eş-Şebab örgütünün elebaşlarından Ayman'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Ayman, Somali ve komşu ülkelerde çok sayıda saldırıyı planlamakla suçlanıyordu.

Ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab'a yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenleyen Somali ordusu ve ABD, Ayman'ın yerini söyleyenler için 10 milyon dolar ödül verileceğini açıklamıştı.