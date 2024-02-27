Somali'de Eş-Şebab Terör Örgütüne Operasyon: 10 Üye Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Somali'de Eş-Şebab Terör Örgütüne Operasyon: 10 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Somali\'de Eş-Şebab Terör Örgütüne Operasyon: 10 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Somali'de Galmudug bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda Somali ordusu tarafından Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Operasyonda ayrıca örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar düzenleyen bir terör örgütüdür.

27.02.2024 12:43
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Somali'de düzenlenen operasyonda Eş-Şebab terör örgütünün 10 üyesi etkisiz hale getirildi.

Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, Galmudug bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Somali ordusunun düzenlediği operasyonda 10 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi, örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Eş Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yapıyor, şehirlerde ve kırsalda sık sık terör eylemleri düzenliyor.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, göreve geldikten sonra, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele edileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Somali'de Eş-Şebab Terör Örgütüne Operasyon: 10 Üye Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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