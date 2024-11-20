Sompo Sigorta'dan Acentelere Güney Afrika Seyahati - Son Dakika
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Sompo Sigorta'dan Acentelere Güney Afrika Seyahati

Sompo Sigorta, Samuraylar Kulübü üyeleri için Cape Town ve Kruger Ulusal Parkı'nda gezi düzenledi.

20.11.2024 11:46
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Sompo Sigorta, Samuraylar Kulübü üyesi acenteleri için Güney Afrika'da Cape Town ve Kruger Ulusal Parkı'nı kapsayan seyahat düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta, acentelerini destekleyen etkili motivasyon ve iletişim stratejilerini sürdürmeye devam ediyor.

Sompo Sigorta'nın 2019'dan beri acentelerini eşsiz seyahat deneyimleri ve ayrıcalıklarla buluşturan Samuraylar Kulübü, 2024'ün son seyahatini gerçekleştirdi.

Cape Town ve Kruger Ulusal Parkı'nda gerçekleştirilen geziye, Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur'un yanı sıra Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Bayata, Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Şirzat Çetinkaya ve Kurumsal Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özer katıldı.

Geziye katılan 37 kişilik ekip, muhteşem doğa ve vahşi yaşamın modern şehir hayatıyla birleştiği bu eşsiz coğrafyada yeni bir kültürü keşfetme fırsatı buldu.

Güney Afrika'nın turistik şehirlerinden biri olan Cape Town'da gerçekleştirilen tur, Ümit Burnu Kalesi, Malay Mahallesi ve Table Mountain ziyaretleriyle başladı.

Teleferik ile çıkılan Table Mountain'de katılımcılar, manzaraları seyretme ve Cape Town'ın ünlü noktalarını keşfetme şansı yakaladı.

Kruger Ulusal Parkı'ndaki safari deneyimi ise vahşi hayvanları doğal yaşam alanlarında gözlemleme imkanı sundu.

Cape Town'ın renkli sokaklarında yapılan şehir turları ve safari gezisiyle Sompo Sigorta, Samuraylar Kulübü acentelerine keyifli bir gezi deneyimi yaşattı.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Cape Town, Sigorta, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sompo Sigorta'dan Acentelere Güney Afrika Seyahati - Son Dakika

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