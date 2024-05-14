Sony Group'un 2023 mali yılı net karı düşüş gösterdi - Son Dakika
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Sony Group'un 2023 mali yılı net karı düşüş gösterdi

Sony Group\'un 2023 mali yılı net karı düşüş gösterdi

Sony Group'un 2023 mali yılı net karı, önceki yıla kıyasla yüzde 3,5 düşüşle 970,5 milyar yene geriledi. Finans hizmetleri ve imaj sensörleri sektörlerindeki gelir kayıpları net kar düşüşüne neden oldu. Ancak oyun ve müzik sektöründeki güçlü talep sayesinde satış gelirleri yüzde 18,6 artış gösterdi. Sony, gelecek üç yıl içinde müzik, film ve video oyunu sektörlerine odaklı stratejik yatırımlara 1,8 trilyon yen harcayacak.

14.05.2024 17:17
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Sony Group'un 2023 mali yılı net karı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 3,5 düşüşle 970,5 milyar yene (6,2 milyar dolar) geriledi.

Elektronik ve eğlence üreticisi Sony Group, açıkladığı Nisan 2023-Mart 2024 mali yılı bilançoları ile mevcut mali yıl beklentilerine yer verdi.

Japon firmanın 2023 mali yılı net karı, 2022 mali yılına kıyasla yüzde 3,5 düşüşle 970,5 milyar yen (6,2 milyar dolar) olarak kayda geçti. Net kar düşüşüne, Japon firmanın finans hizmetleri ile imaj sensörleri sektörlerindeki gelir kayıplarının olumsuz yansıdığı bildirildi.

Oyun, müzik sektöründeki güçlü talep dolayısıyla firmanın mali yıl satış gelirleri yüzde 18,6 artışla 13 trilyon yene (83 milyar dolar) yükseldi. Söz konusu rakam, firmanın şimdiye kadarki en yüksek satış geliri oldu.

Kasım 2020'de piyasaya sürülen oyun konsolu "PlayStation 5" küresel satışları ise 2023 mali yılında 20,8 milyon adet olarak kayıtlara geçti.

Sektör odaklı stratejik yatırım

Sony Başkanı Totoki Hiroki, yaptığı açıklamada firma stratejisini, daha karlı eğlence operasyonlarına odaklanmak için şekillendireceklerini bildirdi.

Totoki "Karlılığımızı artırmayı, sinerji oluşturmayı ve sürekli değişen iş ortamına karşı dayanıklılığımızı geliştirmeyi ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Firma gelecek üç yıl içinde müzik, film ve video oyunu sektörlerine odaklı stratejik yatırımlara 1,8 trilyon yen (11,5 milyar dolar) harcayacak. Japon firma, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılında ise satışların yüzde 5,5 ve firma net karının yüzde 4,7 düşeceğini tahmin ediyor.

Kaynak: AA

Sony, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sony Group'un 2023 mali yılı net karı düşüş gösterdi - Son Dakika

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