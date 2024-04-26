Sorgun Belediyesi Çevreyolu Projesi İle Şehir İçi Trafik Sorununu Çözecek - Son Dakika
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Sorgun Belediyesi Çevreyolu Projesi İle Şehir İçi Trafik Sorununu Çözecek

Sorgun Belediyesi Çevreyolu Projesi İle Şehir İçi Trafik Sorununu Çözecek

Sorgun Belediyesi, şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırladığı çevreyolu projesinde çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 13 bin 800 metre uzunluğundaki yolun yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Çevreyolu, şehir içi trafiği rahatlatacak ve şehirler arası ulaşımı kolaylaştıracak bir alternatif olacak.

26.04.2024 15:13
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Sorgun Belediyesinin şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırladığı çevreyolu projesinde çalışmalar başladı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, 13 bin 800 metre uzunluğundaki yolun, yıl sonuna kadar bitirileceğini söyledi.

Çevreyolunu etap etap ulaşıma açmayı planladıklarıını ifade eden Ekinci, "Çatmasöğüt tepesindeki taşıyıcılar kooperatifi karşısından başlayacak çevreyolumuz, Beğendik evleri, Çekerek Caddesi, İmam Hatip Caddesi, Eymir yolu ve YHT istasyonu altından Sivas- Ankara yoluna bağlanacak. İkinci yol ise Sanayi Camisi altından devam edip, Küçük Köhne köyü yakınlarından, kömür ocakları altından kaplıcalar mevkisini takip ederek yine taşıyıcılar kooperatifi yakınlarından Ankara-Sivas yoluna bağlanacak. Yol, tamamlandığında şehirler arası ulaşımı kolaylaştıracak ve şehir içi trafik sorunu ortadan kalkacak." dedi.

Ekinci, yolun geçtiği güzergahta bazı arazilerin ekili olduğunu, buralarda ürünün kaldırılmasını beklediklerini, bu nedenle çalışmaların gecikebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sorgun Belediyesi Çevreyolu Projesi İle Şehir İçi Trafik Sorununu Çözecek - Son Dakika

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