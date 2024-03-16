Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yönetici ve öğretmenlere hizmet içi eğitim konferansı düzenledi

İskilip'te Vefa Projesi ile Evde Bakım Hizmeti Veriliyor

Çorum'un İskilip ilçesinde, yaşlı, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan kişilere Vefa Projesi kapsamında evde bakım hizmeti sunulduğu bildirildi. Proje sayesinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanmakta, ev temizliği, kişisel bakım ve yemek yapımı gibi işler yapılmaktadır. İlçede görev yapan 14 personel ve 2 araçla aylık olarak 202 hanede yaşayan 317 vatandaşa hizmet verilmektedir. Ayrıca, vatandaşlar hastane ve sağlık ocağı gibi yerlere götürülerek günlük ihtiyaçları karşılanmakta ve tekrar evlerine bırakılmaktadır. Proje kapsamında engelli ve yaşlı vatandaşlara daha titiz, şefkatli ve ilgili bir şekilde hizmet sunulmaya devam edilecektir.