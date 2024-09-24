Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 20 Gözaltı - Son Dakika
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Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 20 Gözaltı

Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 20 Gözaltı

Afyonkarahisar merkezli operasyonda 272 kişiyi dolandıran 20 şüpheli gözaltına alındı.

24.09.2024 16:00
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AFYONKARAHİSAR merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda sosyal medyada verdikleri sahte reklamlar üzerinden yurt genelinde 272 kişiyi 17 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşları dijital ortam üzerinden dolandıran çeteye karşı takip başlattı. 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası düğmeye basan polis ekipleri, Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Muğla, Nevşehir ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3'ü kadın 20 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile başka şahıslara ait banka ve kredi kartı, çok sayıda vatandaşa ait kimlik bilgileri, öz çekim fotoğrafları, kripto hesaplarına ve mobil bankacılık uygulamalarına ait giriş şifrelerinin bulunduğu materyaller ele geçirildi.

KRİPTO PARA İLE AKLAMIŞLAR

Çete üyelerinin sosyal medya platformları üzerinden 'sıfır faizli kredi, ucuz ürün satışı, ucuz otel/villa rezervasyonu' gibi reklamlar vererek yurt genelinde 272 kişiyi 17 milyon 500 bin TL dolandırdığı belirlendi. Çetenin dolandırdıkları parayı ise kripto para sistemlerine aktararak aklamaya çalıştıkları öğrenildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 20 kişiden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, mahkemeye çıkarılan 16 kişiden 8'i tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 20 Gözaltı - Son Dakika

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