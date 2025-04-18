Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 283 Bin Lira

SOSYAL medya üzerinden tanışarak arkadaş olduğu Y.A.'yı, " Türkiye 'ye içinde değerli eşyaların bulunduğu bir kargo göndereceğim. Ancak bana biraz para lazım" yalanıyla kandırarak 283 bin lira dolandırdığı iddia edilen S.G. (21) yalakandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de 20 Şubat 2024'te meydana gelen olayda polise giderek ihbarda bulunan Y.A. (34), sosyal medya üzerinden tanışarak arkadaş olduğu yabancı uyruklu kişinin kendisine mesaj atarak "Türkiye'ye içinde değerli eşyalar olan bir kargo göndereceğim. Ancak bunu göndermem için para lazım. Kargo İstanbul'a ulaştığında sana daha fazlasını öderim" dediğini belirtti. Ona inandığını söyleyen Y.A., farklı zamanlarda kendisine gönderilen İBAN numarasına toplamda 283 bin lira gönderdiğini söyledi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmada, olayla ilgili paranın havale edildiği hesabın sahibi olduğu öğrenilen S.G. (21)'yi gözaltına aldı. Daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.