Sosyal Medya Etkileyicileri İçin Eğitim Programı Başlıyor - Son Dakika
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Sosyal Medya Etkileyicileri İçin Eğitim Programı Başlıyor

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicileri için düzenlenecek olan 'Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın 2'nci eğitiminin 9 Ocak 2025'te gerçekleştirileceğini açıkladı. Eğitimler, 2025 sonuna kadar her 2 ayda bir yapılacak.

04.01.2025 11:25
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TİCARET Bakanlığı, 'Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı' kapsamındaki 2'nci eğitimin 9 Ocak 2025'te gerçekleştirileceğini, eğitimlerin 2025 sonuna kadar 2 ayda bir düzenleneceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, sosyal medya etkileyicilerinin faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeleri amacıyla Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle 'Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı' hayata geçirilmiş ve ilki 25 Kasım 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın İstanbul ili Ataşehir hizmet binasında gerçekleştirilmiştir. Tüm gün süren ilk eğitimi 70 sosyal medya etkileyicisi başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazanmıştır. Eğitime katılan kişilerin listesi ayrıca Reklam Özdenetim Kurulu'nun internet sitesinde paylaşılmıştır. Böylelikle yasal, etik ve sorumlu pazarlama iletişimi değerlerini destekleyen sosyal medya etkileyicileri, markaların gözünde de kendilerini farklı kılabilmektedir" denildi.

'EĞİTİME 100 BİN VE ÜSTÜ TAKİPÇİSİ OLAN SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ KATILABİLECEK'

Eğitimlerin 2025 sonuna kadar 2 ayda bir düzenleneceği belirtilerek, "2'ncisi 9 Ocak 2025 tarihinde yapılması planlanan ve 2025 yılı sonuna kadar 2 ayda bir düzenlenmesi öngörülen bu eğitim programına 100 bin ve üstü takipçisi olan sosyal medya etkileyicileri katılabilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, sosyal medya paylaşımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, Reklam Kurulu yapısı, işleyişi ve örnek Reklam Kurulu kararları hakkında detaylı bir eğitim verilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından sosyal medya faaliyetlerinde vergilendirme ve yasal yükümlülükler hakkında eğitim verilmektedir. Reklam Özdenetim Kurulu tarafından pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları ve kişisel verilerin korunması konuları hakkında eğitim verilmektedir. Bu eğitim programı ile reklam veren firmalarla çalışan sosyal medya etkileyicilerinin daha şeffaf, güvenilir ve etik bir reklam anlayışını benimsemesi amaçlanmaktadır. Programa ilişkin detaylara 'smeegitimi.com' adresli internet sitesinden ulaşılabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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