Sosyal Medya Fenomenlerine Kumar Operasyonu

(İSTANBUL)- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, yüksek takipçili bazı fenomenlerin sosyal medya uygulamaları olan twitch, youtube, instagram ve tiktok yayınları sırasında sosyal medyada 'Key Drop' adlı siteden dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

Oporesyan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca sanal devriye faaliyetleri ile yapıldı. Bu sabah yapılan operasyonla 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yüksek takipçili bazı fenomenlerin sosyal medya uygulamaları olan twitch, youtube, instagram ve tiktok yayınları sırasında 'Key Drop' adlı siteden dijital oyun adı altında; yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları reel paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açmak suretiyle haksız kazanç sağlayarak ve kumar oynamaya teşvik ettikleri öne sürüldü.