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Sosyal Medya Paylaşımlarına Gözaltı

Tekirdağ'da haber editörü S.A., 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

09.01.2025 22:16
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde "haber editörü" olarak görev yaparken başlatılan soruşturma kapsamında iş akdi feshedilen S.A. hakkında, paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı verildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, zanlı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, paylaşımla ilgili resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklaması

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da bazı basın organları ile sosyal medya mecralarında, "Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Danışmanı" sıfatıyla habere konu edilen kişinin ünvanının doğru olmadığı, söz konusu kişinin belediyede "haber editörü" olarak görev yaptığı belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çalışanın bugün itibarıyla sözleşmesinin feshedildiği aktarılan açıklamada, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kurumlara ve kişilere karşı nefret söylemi, ötekileştirme, eşitsizlik, ayrımcılık ve hakaret içeren hiçbir söylemi kabul etmemiz mümkün degildir. Bu kapsamda yürütülen incelemelerin ardından ilgili personelin iş akdi feshedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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