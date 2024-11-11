Sosyal Medyada Tehdit: Bir Şüpheli Tutuklandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kadına sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunup cinsel içerikli mesajlar atan şüpheli tutuklandı.

Akyazı ilçesinde ikamet eden M.A. 8 Kasım'da, M.K'nın kendisine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunup cinsel içerikli mesajlar attığı beyanıyla şikayetçi oldu.

M.A. ayrıca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaparak söz konusu kişiye yeterli tedbirlerin uygulanmadığını iddia etti.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.