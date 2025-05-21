Sosyalist Enternasyonal, CHP Ev Sahipliğinde İstanbul'da Başladı... "Hak Ettiğimiz Bir Dünya İçin ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz" - Son Dakika
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Sosyalist Enternasyonal, CHP Ev Sahipliğinde İstanbul'da Başladı... "Hak Ettiğimiz Bir Dünya İçin ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz"

21.05.2025 18:31  Güncelleme: 19:15
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Sosyalist Enternasyonal’in altı ayda bir düzenlenen Konsey Toplantısı, bugün İstanbul’da CHP ev sahipliğinde başladı. Toplantının ana başlığı, “Hak Ettiğimiz Bir Dünya İçin Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz: Değerler ve Dayanışma Temelinde Küresel Bir Vizyon” olarak belirlendi. Toplantıda, Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığına seçilen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Bu görevi sadece Selin Sayek Böke olarak değil, otoriterliğe karşı haklarına sıkı sıkı sarılan Türkiye’den ve dünyadan tüm kadınlar adına üstleniyorum” dedi.

(ANKARA) - Sosyalist Enternasyonal'in altı ayda bir düzenlenen Konsey Toplantısı, bugün İstanbul'da CHP ev sahipliğinde başladı. Toplantının ana başlığı, "Hak Ettiğimiz Bir Dünya İçin ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz: Değerler ve Dayanışma Temelinde Küresel Bir Vizyon" olarak belirlendi. Toplantıda, Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçilen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Bu görevi sadece Selin Sayek Böke olarak değil, otoriterliğe karşı haklarına sıkı sıkı sarılan Türkiye'den ve dünyadan tüm kadınlar adına üstleniyorum" dedi.

Küresel ölçekte sol, demokrat, sosyal demokrat ve sosyalist partileri bir araya getiren en büyük uluslararası siyasi organizasyon olan Sosyalist Enternasyonal'in altı ayda bir dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Konsey Toplantısı, bugün CHP ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Altı kıtadan, 81 ülkeden 89 partinin tam üye olarak yer aldığı, istişari ve gözlemci üyeleriyle birlikte toplam bileşen sayısı 115'e ulaşan Sosyalist Enternasyonal'de CHP de yer alıyor.

"Ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz"

CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da toplanan Sosyalist Enternasyonal'in ana başlığı, "Hak Ettiğimiz Bir Dünya İçin ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz: Değerler ve Dayanışma Temelinde Küresel Bir Vizyon" olarak belirlendi. Sosyalist Enternasyonal'in belirlediği başlığın 19 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutukluluğuyla devam eden süreçte CHP'nin kullandığı "Kurtuluş Yok Tek Başına ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz" sloganıyla paralel olması dikkat çekti.

İlk bölüm kadın oturumları

21-25 Mayıs günleri arasında gerçekleşecek toplantıların ilk bölümünü Sosyalist Enternasyonal Kadın Oturumları oluşturuyor. Sosyalist Enternasyonal Kadın'ın konsey toplantısı "Sürekli Değişen Bir Dünyada Kadın Hakları Sosyal Adalet ve Barış" başlığını taşıyor. Kadın Sosyalist Enternasyonal toplantılarına konsey üyeleriyle birlikte CHP'nin kadın MYK ve PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan sivil toplum kuruluşları ve kadın hareketinden birçok isim de katılacak.

İlk oturum yarın yapılacak

Toplantının ikinci gününde açış konuşmalarını; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Sekreterliği Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak, Sosyalist Enternasyonal Kadın'ın Genel Koordinatörü Chantal Kambiwa ve Kadın Sosyalist Enternasyonal'in Başkanı Janet Camilo da birer konuşma yapacak. Kadın Sosyalist Enternasyonal toplantılarının "Sürekli değişen dünyada kadın hakları ve sosyal adaleti nasıl güvence altına alabiliriz: Hükümetlerin ve yerel yönetimlerin rolü" başlıklı birinci oturumunda önceki dönem İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, İspanya Sosyalist İşçi Partisi temsilcisi Sonia Guerra, Kamerun Cephesi Partisi temsilcisi Angele Ndoumbe ve SIW Başkan Yardımcısı Hella Ben Youssef yer alacak.

İkinci oturumun konusu İstanbul Sözleşmesi

Sosyalist Enternasyonal Kadın toplantılarının yarın gerçekleşecek "İstanbul Sözleşmesi: Kadına yönelik şiddetin ulusal ve yerel politikalarla sona erdirilmesi" başlığını taşıyan ikinci oturumunda ise Sosyalist Enternasyonal Kadın Başkan Yardımcısı, Pakistan Halk Partisi temsilcisi Shazia Marri, Sosyalist Enternasyonal Kadın Başkan Yardımcısı, Angola'nın Özgürlüğü için Halk Hareketi temsilcisi Joana dos Santo Tomas Martins, BM CEDA ve Avrupa Konseyi GREVIO Önceki Dönem Başkanı Prof. Dr. Feride Acar ile Şili Sosyalist Partisi temsilcisi Karen Diaz Obregon konuşmalarıyla yer alacak.

Oturumların ardından katılımcı katkıları ve kararların kabulüyle Sosyalist Enternasyonal Kadın toplantıları tamamlanacak.

Selin Sayek Böke: "Bu görevi otoriterliğe karşı haklarına sıkı sıkı sarılan tüm kadınlar adına üstleniyorum"

Bugün düzenlenen Kadın Sosyalist Enternasyonal Yönetim Kurulu toplantısında, oy birliğiyle Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçilen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, programın açılış resepsiyonunda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün CHP ev sahipliğinde dünyanın dört bir tarafından kadın siyasetçilerin, yol arkadaşlarımızın katılımıyla İstanbul'da Kadın Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantılarına ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu tarihi toplantıda oylarıyla beni Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçerek beni onurlandıran tüm kadın yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu görevi sadece Selin Sayek Böke olarak değil, otoriterliğe karşı haklarına sıkı sıkı sarılan Türkiye'den ve dünyadan tüm kadınlar adına üstleniyorum. Bugün demokrasi ve kadın hakları mücadelesinin iç içe geçtiği, Türkiye'de ve tüm dünyada bu mücadelenin yükseldiği bir dönemi yaşıyoruz. Kadın Sosyalist Enternasyonal, tarihi boyunca olduğu gibi bugün de bu uluslararası mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Kadınların tüm haklarının güvence altına alındığı, kadın-erkek eşitliğinin gerçekten sağlandığı bir düzeni yine biz kadınlar kuracağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sosyalist Enternasyonal, CHP Ev Sahipliğinde İstanbul'da Başladı... 'Hak Ettiğimiz Bir Dünya İçin ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz' - Son Dakika

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